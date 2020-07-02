Евсеев — о матче с «Рубином»: в обороне сыграли идеально. Не дали ничего создать сопернику

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в «Инстаграме» подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).

«На матч с «Рубином» изменили стартовый состав. Сделали это, отталкиваясь от соперника, у которого в атаке играют быстрые, координированные, техничные молодые игроки. Казанцы поставили их специально под наших высоких футболистов. Чтобы обыгрывали, входили в штрафную. Но мы это предвидели и постарались обезопасить себя за счёт выбора состава и компактной игры.



Так, Голубев играл ближе к флангу. Алиев вышел вместо Йокича, что было связано с нашим графиком. Дали Бояну паузу. Хотели за счёт этого не дать «Рубину» то пространство, которое атакующие игроки казанцев любят получать.



Была задача атаковать, создавая преимущество на флангах. Знали, что соперник старается создавать численное преимущество в зоне мяча, что у него крайние защитники смещаются в середину поля. Поэтому дал ребятам установку быстро переводить мяч с фланга на фланг за счёт длинных передач.



В большинстве случаев нам это удалось. Но не смогли обострить ситуацию до логичного конца. Создавали на флангах преимущество, но нам не хватило остроты в завершающей фазе атаки.

В обороне сыграли идеально. Такой мобильной и лёгкой команде не дали ничего создать у наших ворот.



В 13-м матче в чемпионате 2019/20 соперник не смог нам забить. Это практически целый круг.

План на игру сработал. Очень понравилось как выглядели футболисты, особенно в первом тайме. Как перехватывали мячи и проводили быстрые атаки.



А уже в воскресенье матч с «Уралом», — написал Евсеев в социальных сетях.