Лерой Зане завершил медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане стал ещё ближе к переходу в «Баварию».



Как сообщает Bild FC Bayern в «Твиттере», 24-летний футболист, накануне прошедший первую часть медосмотра, завершил обследование и на автомобиле отправился на встречу с руководством мюнхенского клуба.

Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки, и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.