Лерой Зане завершил медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»
Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане стал ещё ближе к переходу в «Баварию».
Как сообщает Bild FC Bayern в «Твиттере», 24-летний футболист, накануне прошедший первую часть медосмотра, завершил обследование и на автомобиле отправился на встречу с руководством мюнхенского клуба.
Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки, и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.
Лерой Зане прибыл в Мюнхен и прошёл часть медосмотра для «Баварии»
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