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Седрик — о дебюте за «Арсенал»: партнёры поддерживали меня, и я благодарен за это

Седрик — о дебюте за «Арсенал»: партнёры поддерживали меня, и я благодарен за это
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Седрик Суареш прокомментировал свой дебют за «ганнерз» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в первой игре за «Арсенал» защитнику удалось отличиться забитым голом.

«Мой дебют? Если честно, было здорово. В первую очередь потому, что я получил возможность играть за «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс». Ну и, конечно, мой гол. Чувствую себя очень, очень счастливым. Но мне нужно поблагодарить партнёров, они помогли мне. Вы видели их реакцию на мой мяч, они тоже были счастливы. Они поддерживали меня, и я благодарен за это. Но самое главное, конечно, три заработанных очка.

Матч против «Вулверхэмптона» будет сложным. У «вулвз» очень хорошая команда. Но, конечно, мы хотим победить. Как вы сказали, у нас позитивный отрезок, и мы хотим его продолжить», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

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