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Судьба Сетьена в «Барселоне» может решиться в ближайшие дни. Игроки его не поддерживают

Судьба Сетьена в «Барселоне» может решиться в ближайшие дни. Игроки его не поддерживают
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен находится на грани увольнения, сообщает Marca.

Судьба специалиста может решиться в ближайшие дни, по итогам матчей мадридского «Реала», главного конкурента сине-гранатовых в борьбе за титул чемпиона Испании. «Сливочные» могут значительно оторваться от преследователя, и в таком случае существует вероятность, что Сетьена отправят в отставку.

Отмечается, что футболисты «Барселоны» не поддерживают своего наставника. Стиль общения ассистента Сетьена отдалил игроков от тренерского штаба.

«Барселона», набрав 70 очков в 33 турах занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал» лидирует в первенстве, опережая каталонцев на 1 очко и имея матч в запасе.

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