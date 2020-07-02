Судьба Сетьена в «Барселоне» может решиться в ближайшие дни. Игроки его не поддерживают
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен находится на грани увольнения, сообщает Marca.
Судьба специалиста может решиться в ближайшие дни, по итогам матчей мадридского «Реала», главного конкурента сине-гранатовых в борьбе за титул чемпиона Испании. «Сливочные» могут значительно оторваться от преследователя, и в таком случае существует вероятность, что Сетьена отправят в отставку.
Отмечается, что футболисты «Барселоны» не поддерживают своего наставника. Стиль общения ассистента Сетьена отдалил игроков от тренерского штаба.
«Барселона», набрав 70 очков в 33 турах занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал» лидирует в первенстве, опережая каталонцев на 1 очко и имея матч в запасе.
Экс-игрок «Барселоны»: Сетьен – хороший специалист, но на этом уровне он некомпетентен
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