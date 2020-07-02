«Урал» назвал лучшего игрока прошедшего месяца
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин был выбран болельщиками клуба из Екатеринбурга лучшим игроком команды в июне.
«Болельщики «Урала» оценили игру наших футболистов в июньских матчах. Больше всех голосов набрал Юрий Бавин. Полузащитник стал автором победного гола в кубковой игре против «Шинника», а в матче с «Тамбовом» отдал голевую передачу на Эрика Бикфалви. Румынский футболист в опросе занял второе место, а третье – Михал Кухарчик», — сообщается на официальном сайте клуба.
Отметим, что после приостановки чемпионата «Урал» провёл два матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Дома команда Парфёнова уступила «Рубину» (1:2), а в матче 24-го тура одолела «Тамбов» (2:1). Встреча с «Оренбургом», которая должна была состояться вчера, была отменена.
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