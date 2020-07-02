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Обамеянг подтвердил, что готов вести переговоры с «Арсеналом» о новом контракте

Обамеянг подтвердил, что готов вести переговоры с «Арсеналом» о новом контракте
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (4:0) заявил, что готов вести переговоры с лондонским клубом о продлении контракта.

Отметим, что форвард оформил дубль в прошедшей встрече. Первый мяч в ворота «Норвича» стал для нападающего уже пятидесятым в АПЛ.

«Новый контракт? Посмотрим. Мы обсудим этот вопрос с клубом и посмотрим, что у нас получится. На данный момент я действительно сосредоточен на играх. С тех пор, как у нас появился Микель Артета, в команде всё хорошо. У нас есть признаки того, что мы идём в верном направлении», — приводит слова игрока The Sun.

В текущем сезоне АПЛ Обамеянг провёл 30 матчей, забил 19 мячей и сделал три результативных паса.

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