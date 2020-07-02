Влашич: у меня никогда не было таких отношений с болельщиками, как в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих отношениях с болельщиками «армейского» клуба.
«У меня никогда не было таких отношений с болельщиками, как в ЦСКА. Они узнают, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня.
Всякий раз, когда я иду в магазин или за кофе, кто-то подходит ко мне и говорит: «Спасибо за игру», что в нашей стране звучало бы как «спасибо за игру за наш клуб». Я никогда не сталкивался с таким подходом фанатов», — приводит слова игрока tportal.hr.
В текущем сезоне РПЛ Влашич провёл на поле 25 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-синие 4 июля встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20:30 мск.
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