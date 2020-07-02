«Вы с матча? Пойдём поговорим». Полиция задерживала протестующих фанатов «Локомотива»

Представитель фанатского движения «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о задержаниях болельщиков, досрочно покинувших матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1) в рамках акции, организованной после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.



«На 20-й минуте со стадиона ушла часть фанатов «Локо» в знак протеста. После этого к трём болельщикам на станции метро «Черкизовская» подошли полицейские со словами: «Вы с матча? Пойдём поговорим». Отвели в комнату полиции в метро. Завели и сказали: «Вот ещё с футбола». Спрашивали документы, возраст и сколько народу ушло раньше времени. Говорили, что не надо уходить с матча так рано. Двоим было 14 лет и одному – 17 лет. Документов с собой не было. Ребятам посоветовали больше не уходить с футбола раньше времени. Затем их подержали несколько минут и отпустили.



Просто какой-то абсурд и максимально непонятное действие. Мы не знаем, сколько фанатов полицейские останавливали для разговора», — сказал Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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