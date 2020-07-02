Влашич: чувствую, что в ЦСКА меня уважают и ценят

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ощущениями от выступлений за московский клуб.
«Чорлука сказал, что я лидер команды? Я чувствую, что в ЦСКА меня уважают и ценят. Это дополнительно подтвердилось, когда я стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Но я никакой не начальник, у нас есть тренер, спортивный директор и президент. А на поле у каждого в нашей команде есть величайший авторитет, легендарный российский вратарь Игорь Акинфеев.
Это может показаться странным, но мне кажется, что перерыв, вызванный эпидемией COVID-19, пошёл мне на пользу. У меня никогда не было столько времени для своего развития. Я прекрасно себя чувствую, потому что ничего толком не делал, кроме тренировок по несколько часов в день", — приводит слова игрока tportal.hr.
- 2 июля 2020
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