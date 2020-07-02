Спартаковец против амкаловца в новом футбольном шоу Comment Goal
«Чемпионат» и известный фристайлер Дмитрий Карпов запускают футбольное YouTube-шоу Comment Goal. Два героя соревнуются в необычных в конкурсах на меткость, мастерство владения мячом и стараются проявить свои лучшие навыки. Лучшему – аплодисменты от ведущего, проигравшему – задание написать необычный комментарий в «Инстаграме» тому, чью карточку он вытащит.
В новом выпуске участвуют игрок «Спартака» и пляжной сборной России по футболу Фёдор Земсков и блогер, футболист «Амкала» Андрей Сибскана.
Видео доступно на YouTube-канале Comment Goal.
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