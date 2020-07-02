Миралем Пьянич расплакался на вечеринке, посвящённой его переходу в «Барселону»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, который начиная со следующего сезона будет выступать за «Барселону», не сдержал эмоций на вечеринке.



Мероприятие было посвящено трансферу боснийца в каталонский клуб. Миралем в какой-то момент обнялся с отцом и, уткнувшись ему в плечо, расплакался.

Видео доступно на «Чемпионате».

29 июня «Барселона» объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатит за футболиста € 60 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн. Переход состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.



В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Серии А, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.