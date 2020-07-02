Бельерин – о Лиге чемпионов: мы постепенно приближаемся к нашей цели

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин заявил, что «Арсенал» всё ещё претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
После неполных 32 туров «Арсенал» занимает седьмую строчку английской Премьер-лиги. За шесть туров до окончания сезона «ганнерз» отстают от занимающего четвёртую строчку «Челси» на восемь баллов.
«Попадание в Лигу чемпионов было для нас целью с начала сезона. И, очевидно, с момента возвращения чемпионата Англии после коронавирусной паузы. У нас не получилось добиться идеального старта после возобновления Премьер-лиги, но мы усердно работали на протяжении всего карантина — не только физически, но и тактически. Я думаю, эти несколько игр были нужны нам, чтобы вывести новые концепции на поле.
Мы постепенно становимся лучше и приближаемся к нашей цели и», — приводит слова игрока Daily Mail.
- 2 июля 2020
-
16:12
-
15:56
-
15:53
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:48
-
14:39
-
14:21
-
14:03
-
13:57
-
13:41
-
13:26
-
13:02
-
12:55
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:05
-
11:40
-
11:30
-
11:21
-
11:11
-
10:54
-
10:32
-
10:29
-
10:23
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:30