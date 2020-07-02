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Финал Кубка Дании был приостановлен из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции

Финал Кубка Дании был приостановлен из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции
Футбол / Прочие турниры 0

Финальный матч Кубка Дании между командами «Ольборг» и «Сендерйюске» был приостановлен в связи с нарушениями фанатами социальной дистанции, сообщает SPORF в социальной сети "Твиттер".

Правительство Дании перед встречей ослабило профилактические меры в условиях коронавирусной пандемии. На стадион стали пускать больше болельщиков, однако их обязали соблюдать дистанцию в два метра.

Фанаты «Ольборга» нарушали правила проведения матча. Арбитр матча Йорген Бурхардт приостановил игру, футболисты «Ольборга» попросили болельщиков отойти на положенное расстояние.

Нарушителей, которые не разошлись, вывели с трибун полицейские. Один мужчина был арестован за активное сопротивление.

Встреча завершилась победой «Сендерйюске» со счётом 2:0. Это первая победа в Кубке Дании в истории клуба.

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