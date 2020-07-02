Финал Кубка Дании был приостановлен из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции

Финальный матч Кубка Дании между командами «Ольборг» и «Сендерйюске» был приостановлен в связи с нарушениями фанатами социальной дистанции, сообщает SPORF в социальной сети "Твиттер".
Правительство Дании перед встречей ослабило профилактические меры в условиях коронавирусной пандемии. На стадион стали пускать больше болельщиков, однако их обязали соблюдать дистанцию в два метра.
Фанаты «Ольборга» нарушали правила проведения матча. Арбитр матча Йорген Бурхардт приостановил игру, футболисты «Ольборга» попросили болельщиков отойти на положенное расстояние.
Нарушителей, которые не разошлись, вывели с трибун полицейские. Один мужчина был арестован за активное сопротивление.
Встреча завершилась победой «Сендерйюске» со счётом 2:0. Это первая победа в Кубке Дании в истории клуба.
- 2 июля 2020
-
16:12
-
15:56
-
15:53
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:48
-
14:39
-
14:21
-
14:03
-
13:57
-
13:41
-
13:26
-
13:02
-
12:55
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:05
-
11:40
-
11:30
-
11:21
-
11:11
-
10:54
-
10:32
-
10:29
-
10:23
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:30