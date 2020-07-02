Гвардиола запланировал перестройку в «Ман Сити». В списке интересов — Алаба и Кулибали

Состав «Манчестер Сити» может заметно измениться в ближайшее трансферное окно, сообщает The Guardian.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола запланировал перестройку в команде. Он считает, что необходимо приобрести замену для покинувшего клуб в прошлом году защитника Венсана Компани, нападающего Лероя Зане, который в скором времени перейдёт в «Баварию», полузащитника Давида Сильвы, чья карьера в «Манчестер Сити» подходит к концу, а также хавбека Фернандиньо и форварда Серхио Агуэро, поскольку их контракты истекают через год и им обоим больше 30 лет.
Среди футболистов, находящихся в сфере интересов «Манчестер Сити», находятся защитники Калиду Кулибали из «Наполи» и Давид Алаба из «Баварии». Отмечается, что в австрийце Гвардиолу привлекает универсальность – он способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны.
- 2 июля 2020
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