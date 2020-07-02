Икарди — о переходе в «ПСЖ»: для меня было важно сделать большой шаг в карьере
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал своё решение перейти из «Интера» в парижский клуб.
Напомним, что первоначально Икарди стал игроком «ПСЖ» на правах аренды, однако затем подписал с клубом полноценный контракт.
«Для меня было важно сделать большой шаг в моей карьере. Мне 27 лет, я провёл много времени в Италии.
Я хотел перейти в такой клуб, как „ПСЖ“, чтобы выигрывать трофеи, выступать на самом высоком уровне. Вот почему я хотел перемен в своей карьере. Я хотел, чтобы в моей карьере был прогресс», — приводит слова Икарди Football Italia.
В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 Икарди провёл 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи. «ПСЖ» был признан чемпионом Франции.
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