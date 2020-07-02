Черевченко попрощался с тульским «Арсеналом»

Экс главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко обратился к болельщикам и губернатору Тульской области со словами благодарности.



«Моё время в «Арсенале» подошло к концу. Это были очень интересные полтора года работы в Туле. Спасибо вам, дорогие болельщики! Вы всегда горячо поддерживали нас. И не только в дни побед, но, что особенно ценно, в непростые моменты, которые бывают у любой команды. На тульском стадионе потрясающая атмосфера, она даёт дополнительные силы.



Отдельно хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за всестороннюю поддержку «Арсенала». Без его участия нам не удалось бы добиться высоких результатов в Премьер-Лиге и Кубке России, впервые в истории «Арсенала» сыграть в квалификации Лиги Европы. Я также хотел бы поблагодарить за сотрудничество работников клуба и тренировочной базы, мы вместе работали на результат. Хочу пожелать «Арсеналу» побед в следующих турах, — приводит слова специалиста „Матч ТВ“.

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