Дюгарри: кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист?

Бывший игрок «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о взаимоотношениях форвардов каталонского клуба Антуана Гризманна и Лионеля Месси.
«Кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Антуану нужно просто показать, что у него есть яйца. Я целый год говорю, что у него есть проблемы с Месси. Гризманн должен ответить ему. Месси мог бы чаще отдавать ему передачи. Гризманн часто теряет мячи, ему не хватает уверенности. Гризманн должен пойти и поговорить с Месси, чтобы решить проблему», — приводит слова Дюгарри Goal со ссылкой на RMC Sport.
Позже Дюгарри принёс извинения за свои слова.
«Я сожалею о своих слова про Месси. Я не хотел унижать людей с аутистическими расстройствами, это не было моей целью. Я приношу извинения всем, кого задел", — сказал француз.
- 2 июля 2020
-
17:41
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:45
-
16:34
-
16:12
-
15:56
-
15:53
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:48
-
14:39
-
14:21
-
14:03
-
13:57
-
13:41
-
13:26
-
13:02
-
12:55
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:05
-
11:40