Дюгарри: кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист?

Бывший игрок «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о взаимоотношениях форвардов каталонского клуба Антуана Гризманна и Лионеля Месси.

«Кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Антуану нужно просто показать, что у него есть яйца. Я целый год говорю, что у него есть проблемы с Месси. Гризманн должен ответить ему. Месси мог бы чаще отдавать ему передачи. Гризманн часто теряет мячи, ему не хватает уверенности. Гризманн должен пойти и поговорить с Месси, чтобы решить проблему», — приводит слова Дюгарри Goal со ссылкой на RMC Sport.

Позже Дюгарри принёс извинения за свои слова.



«Я сожалею о своих слова про Месси. Я не хотел унижать людей с аутистическими расстройствами, это не было моей целью. Я приношу извинения всем, кого задел", — сказал француз.