Кашшаи: фол Шапи в конце матча с «Ростовом» — это безрассудное поведение

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с нарушением правил Магомедом-Шапи Сулеймановым в концовке матча «Ростов» — «Краснодар» (1:1).

«В матче «Ростов» — «Краснодар» до 90-й минуты игра шла в обычном режиме, в принципе судейская работа была хорошей. То, что произошло в конце, когда Шапи совершил нарушение, — по моему мнению, там было безрассудное поведение. Единственный вопрос был, стоило ли вмешиваться VAR в подобных ситуациях. Надо помнить, что система используется не в каждом моменте — только в случае, когда есть очевидная ошибка. Я пообщался с иностранными судьями по этому эпизоду, и он действительно спорный. Нарушение было, но мы увидели его после нескольких повторов — изначально оно не было очевидным для судьи, поэтому VAR и не вмешался. И я поддерживаю это решение", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.