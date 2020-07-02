Кашшаи: фол Шапи в конце матча с «Ростовом» — это безрассудное поведение

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с нарушением правил Магомедом-Шапи Сулеймановым в концовке матча «Ростов» — «Краснодар» (1:1).
«В матче «Ростов» — «Краснодар» до 90-й минуты игра шла в обычном режиме, в принципе судейская работа была хорошей. То, что произошло в конце, когда Шапи совершил нарушение, — по моему мнению, там было безрассудное поведение. Единственный вопрос был, стоило ли вмешиваться VAR в подобных ситуациях. Надо помнить, что система используется не в каждом моменте — только в случае, когда есть очевидная ошибка. Я пообщался с иностранными судьями по этому эпизоду, и он действительно спорный. Нарушение было, но мы увидели его после нескольких повторов — изначально оно не было очевидным для судьи, поэтому VAR и не вмешался. И я поддерживаю это решение", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 2 июля 2020
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