Кашшаи объяснил назначение Пустовойтовой на матч «Тамбов» — «Зенит»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение Анастасии Пустовойтовой резервным арбитром на матч «Тамбов» — «Зенит» (1:2).
«Анастасия Пустовойтова — одна из лучших женщин-судей в России прямо сейчас. Она входит в топ-10 судей в Европе, в прошлом году работала на женской ЛЧ. Анастасия та, кем каждый из российского футбола может гордиться. Я могу с уверенностью сказать, что она одна из самых образованных арбитров в России. Моя задача и судейского департамента — поддерживать таких судей, в том числе её. Как? Дать ей назначение в чемпионате.
Она много работала, многое сделала для российского судейства. Анастасия получила назначение не из-за каких-то отношений, а исключительно из-за того, что она делает. Мы хотим поддерживать женщин-арбитров, обучать их — это часть нашей стратегии. Не потому, что они женщины, а потому что у них есть хорошие физические данные и личностные качества", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 2 июля 2020
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