Калошин: возможность запросов от тренеров на использование VAR даже не рассматривается
Руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, что тренеры не получат разрешения просить об использовании VAR во время матчей Российской Премьер-Лиги.
«Использование видеоповторов в футболе очень чёткое. Основный посыл заключается в том, что у видеоассистентов есть все ракурсы, которые они просматривают в течение всего матча. У тренеров такой возможности нет, IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — Прим. „Чемпионата“) категорически против запросов на просмотр. Есть предположение, что многие команды будут использовать это в своих целях, поэтому подобная возможность даже не рассматривается», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Кашшаи: возможность внедрения технологии определения гола должны оценить федерация и лига
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