Хакими подписал с «Интером» контракт до 2025 года
Миланский «Интер» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с марокканским защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими.
Футболист заключил соглашение с итальянским клубом, которое истекает 30 июня 2025 года.
Мадридский «Реал» объявил, что Хакими перешёл в «Интер». Клуб поблагодарил марокканца и пожелал ему удачи на новом этапе карьеры. Ранее сообщалось, что сумма трансфера 21-летнего защитника в «Интер» составит € 40 млн.
В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» был рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.
«Реал» объявил о переходе Хакими в «Интер»
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