Кашшаи: фол Зобнина — чистая красная карточка, арбитр поступил правильно

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением об удалении полузащитника «Спартака» Романа Зобнин за удар Ивана Облякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Зобнин — чистая красная карточка. Я не очень доволен, как быстро принималось это решение, но в итоге арбитр поступил правильно. Сто процентов красная. Игрок ушёл с поля без споров — значит, он понял, что сделал», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Красная была вынесена за агрессивное поведение — удар соперника локтем в лицо без попытки сыграть в мяч», — добавил руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин.

Напомним, что Зобнин был удалён во втором тайме при счёте 1:0 в пользу ЦСКА.