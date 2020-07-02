Кашшаи: фол Зобнина — чистая красная карточка, арбитр поступил правильно

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением об удалении полузащитника «Спартака» Романа Зобнин за удар Ивана Облякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
«Зобнин — чистая красная карточка. Я не очень доволен, как быстро принималось это решение, но в итоге арбитр поступил правильно. Сто процентов красная. Игрок ушёл с поля без споров — значит, он понял, что сделал», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Красная была вынесена за агрессивное поведение — удар соперника локтем в лицо без попытки сыграть в мяч», — добавил руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин.
Напомним, что Зобнин был удалён во втором тайме при счёте 1:0 в пользу ЦСКА.
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