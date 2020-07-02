Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кашшаи: были матчи, в которых судьи совершали ошибки, но я не буду называть имена

Кашшаи: были матчи, в которых судьи совершали ошибки, но я не буду называть имена
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитры допускали ошибки в некоторых матчах Российской Премьер-Лиги.

«Были отдельные матчи, в которых судьи совершали ошибки. Я не буду называть имена, но есть вероятность, что мы не будем назначать этих судей на следующие игры. Выносить напоказ мы это не будем. Я их тренер, буду их обучать. В профессиональном футболе показатели самое важное», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После 25 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», который набрал 59 очков. Петербургский клуб может стать чемпионом в следующем туре, если победит «Краснодар», а «Локомотив» не сумеет добиться победы в матче с «Сочи».

Леонид Калошин объяснил, почему VAR не назначен на матч «Спартак» — «Тамбов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020