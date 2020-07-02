Кашшаи: были матчи, в которых судьи совершали ошибки, но я не буду называть имена
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитры допускали ошибки в некоторых матчах Российской Премьер-Лиги.
«Были отдельные матчи, в которых судьи совершали ошибки. Я не буду называть имена, но есть вероятность, что мы не будем назначать этих судей на следующие игры. Выносить напоказ мы это не будем. Я их тренер, буду их обучать. В профессиональном футболе показатели самое важное», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
После 25 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», который набрал 59 очков. Петербургский клуб может стать чемпионом в следующем туре, если победит «Краснодар», а «Локомотив» не сумеет добиться победы в матче с «Сочи».
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