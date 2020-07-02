Гол Жиркова вышел в 1/2 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В третью пару 1/4 финала вошли голы Юрия Жиркова (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) — и Андрея Тихонова («Спартак») — гол в ворота «Интера» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (14 апреля 1998 года).



В этом противостоянии победил гол Жиркова — за него проголосовало 62% опрошенных. Гол Тихонова набрал 38% голосов.

В 1/2 финала баттла уже вышли голы Олега Блохина и Александра Рязанцева. В последней паре 1/4 финала баттла сошлись голы Ильи Цымбаларя и Фёдора Черенкова.