Гол Жиркова вышел в 1/2 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках
«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В третью пару 1/4 финала вошли голы Юрия Жиркова (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) — и Андрея Тихонова («Спартак») — гол в ворота «Интера» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (14 апреля 1998 года).
В этом противостоянии победил гол Жиркова — за него проголосовало 62% опрошенных. Гол Тихонова набрал 38% голосов.
В 1/2 финала баттла уже вышли голы Олега Блохина и Александра Рязанцева. В последней паре 1/4 финала баттла сошлись голы Ильи Цымбаларя и Фёдора Черенкова.
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