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Виктор Кашшаи: нам показалось, что вратарь «Крыльев» сыграл в мяч за пределами штрафной

Виктор Кашшаи: нам показалось, что вратарь «Крыльев» сыграл в мяч за пределами штрафной
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод из матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1), в котором вратарь самарского клуба Евгений Фролов взял мяч в руки за пределами штрафной площадки.

«Мы проанализировали видео, нам показалось, что вратарь „Крыльев Советов“ сыграл в мяч за пределами штрафной площади, поэтому „Локомотив“ должен был получить штрафной удар. К сожалению, ни судья, ни помощник не увидели этот момент», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Данный эпизод произошёл на 68-й минуте при счёте 1:0 в пользу самарского клуба. Футболисты «Локомотива» требовали наказания для Фролова, но арбитр не внял их требованиям.

Два удаления — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Крылья Советов»
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