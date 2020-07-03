Цымбаларь против Черенкова. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В четвёртую пару 1/4 финала вошли голы Ильи Цымбаларя («Спартак») — гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-1998/1999 (30 сентября 1998 года) — и Фёдора Черенкова («Спартак») — гол в ворота «Нанта» в матче Кубка УЕФА сезона-1985/1986 (11 декабря 1985 года). Дуэль уже началась.
В 1/2 финала баттла уже вышли голы Олега Блохина, Александра Рязанцева и Юрия Жиркова. В полуфинале победитель пары Цымбаларь — Черенков встретится с голом Жиркова.
Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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