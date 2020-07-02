Тренер тульского «Арсенала»: постараемся помочь игрокам выбраться из психологической ямы

Главный тренер «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый, возглавивший тульский «Арсенал» после отставки Игоря Черевченко, рассказал о своих планах по работе с футболистами.
«Думаю, сейчас самое главное поработать над психологией. С другой стороны, на сегодняшней тренировке мне не бросилось в глаза, что ребята подавлены. У них есть желание быстрее забыть эту серию и начать побеждать. Постараемся донести до ребят свои мысли, чтобы решить поставленные перед командой задачи.
Ломать мы ничего не собираемся. В этом нет смысла, так как очень мало времени. Постараемся помочь игрокам выбраться из психологической ямы. Перед встречей с «Динамо» проанализируем игру соперника, укажем ребятам на основные моменты, попытаемся минимизировать наши ошибки, которые были в последних играх.
Да, безусловно, мне хочется, чтобы ребята в оставшихся матчах показали свой максимум. Я многих игроков знаю по выступлениям в других командах, с кем-то даже довелось вместе поработать. У нас не должно возникнуть проблем с коммуникацией, я в прошлом футболист, они тоже футболисты, общий язык найдём. Мы, тренерский штаб, и игроки прекрасно понимаем: то, что происходит сейчас с «Арсеналом», неприемлемо. Мы в силах изменить ситуацию", — приводит слова Подпалого пресс-служба клуба.
По итогам матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» (1:3) руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко.
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