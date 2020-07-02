Златан Ибрагимович склоняется к уходу из «Милана»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к уходу из итальянского клуба, пишет Sky Sport Italia.

38-летний форвард, скорее всего, перейдёт в «Хаммарбю», совладельцем которого он является. Кроме того, команду с большой долей вероятности покинет полузащитник Джакомо Бонавентура.

Ибрагимович вернулся в «Милан», где выступал с 2010 по 2012 год, из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт до 30 июня с опцией продления ещё на сезон. Ранее стало известно, что исполнительный директор «Милана» Иван Газидис просил шведа подождать с переговорами до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым.

«Милан», набрав в 29 турах 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (72).