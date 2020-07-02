Источник: Лерой Зане подписал с «Баварией» 5-летний контракт
Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане подписал контракт с мюнхенской «Баварией», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Сообщалось, что немецкий клуб заплатит за футболиста около € 50 млн без учёта бонусов.
Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.
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