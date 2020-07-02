«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Сегодня, 2 июля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало матча — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Майк Дин.
Матч команд в первом круге на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно оформивший чемпионство.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — в 22:15 эксклюзивно на «Okko Спорт»
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