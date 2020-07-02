Жена Семака стала бабушкой в 38 лет

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что стала бабушкой. Её дочь от первого брака Майя родила девочку.

«Сорок одна неделя ожидания. Меня часто спрашивают, что я чувствую. Каково это — стать бабушкой, буду ли помогать, есть ли разница в ощущениях — свой ребёнок или внучка? Для меня это пока необъяснимое чудо — дочь, чьё тепло ещё не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды угадаю свои черты. Моя кровь, моё продолжение, новая жизнь. Человек, за которого всегда будет болеть душа.

Эта маленькая женщина вырастет и скажет тост на моем юбилее, поднимая бокал холодного шампанского: «Бабушка, спасибо, что всегда понимала меня. Ставила Rolling Stones вместо колыбельной, научила управлять катером, таскала в слинге по миру, не давала есть сахар, глютен и фаст-фуд. Ты мой лучший друг». Даже если всё сложится по-другому, благодарю бога за возможность прожить этот удивительный опыт именно сейчас — в тот момент, когда жизненной энергии хватит и на детей, и на внуков, и на работу, и на активную личную жизнь», — написала Анна Семак в «Инстаграме».