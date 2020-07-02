Дочь Малафеева обвиняется в наркоторговле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетняя Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, обвиняется в торговле наркотиками.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б. ч. 3 ст. 228.1 УК РФ», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга в своём телеграм-канале.

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.

Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Малафеев женился во второй раз — на Екатерине Комяковой.



На протяжении карьеры, с 1999 по 2016 год, Малафеев выступал за петербургский «Зенит». С 2003 по 2012 год играл за сборную России. Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости.