Владелец «Валенсии» планирует продать клуб

Владелец «Валенсии» Питер Лим хочет продать испанский клуб, сообщает Football Espana со ссылкой на Radio Taronja.

Лим поручил агенту Хорхе Мендесу найти подходящего покупателя. Сообщается, что к компании Лима Meriton Holdings уже обратились трое потенциальных покупателей. Их имена не называются, но есть информация, что первый — легенда «Валенсии», второй — бывший главный тренер клуба, а третий — его бывший президент.

Спортивный директор «Валенсии» Сесар Санчес ранее подал в отставку. До этого клуб объявил об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса, который возглавил команду в сентябре 2019 года.

«Валенсия», в 33 турах набрав 46 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.