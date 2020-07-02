Дочь владельца «Валенсии» — фанатам: это наш клуб, мы делаем с ним всё что хотим

Ким Лим, дочь владельца «Валенсии» Питера Лима, ответила на критику со стороны болельщиков клуба.

«Некоторые фанаты „Валенсии“ критикуют мою семью и меня. Они что, ничего не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё что захотим, и никто не может ничего нам сказать», — написала Ким в «Инстаграме», но позже удалила пост.

Спортивный директор «Валенсии» Сесар Санчес ранее подал в отставку. До этого клуб объявил об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса.

Напомним, в сентябре 2019 года Лим стал инициатором отставки главного тренера команды Марселино Тораля. После этого футболисты в знак протеста некоторое время отказывались тренироваться.

«Валенсия», в 33 турах набрав 46 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.