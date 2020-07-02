Новиков — о матче с «Сочи»: мы очень расстроены. Удаление сломало игру

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Безусловно, мы очень расстроены. До удаления у нас было игровое преимущество, и в то же время мы не позволили сочинцам создавать голевые моменты. Второй тайм вообще вели с позиции силы — хорошо контролировали мяч, усиливали давление, забили гол, имели ещё несколько неплохих подходов. Удаление сломало нашу игру. Вдесятером по жаре и с таким серьёзным соперником было тяжело обороняться. Не дотерпели, допустили ошибку, которая привела к ничейному результату.
Не хватило системы VAR? Сложно сказать. В принципе все ключевые моменты получились открытыми, однозначными. Не думаю, чтобы система VAR изменила бы решения арбитра», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».
- 2 июля 2020
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