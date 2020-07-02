Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанат «Манчестер Сити» перекрыл дорогу, по которой ехал автобус «Ливерпуля»

Фанат «Манчестер Сити» перекрыл дорогу, по которой ехал автобус «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Болельщик «Манчестер Сити» вышел на дорогу, по которой ехал клубный автобус «Ливерпуля», и не дал ему проехать, сообщает Daily Mirror.

Действия фаната заставили автобус остановиться. Болельщик «горожан» что-то сказал водителю автобуса, после чего неизвестный мужчина уговорил его покинуть проезжую часть.

Сегодня, 2 июля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало матча — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно оформивший чемпионство.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020