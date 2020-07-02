Фанат «Манчестер Сити» перекрыл дорогу, по которой ехал автобус «Ливерпуля»
Болельщик «Манчестер Сити» вышел на дорогу, по которой ехал клубный автобус «Ливерпуля», и не дал ему проехать, сообщает Daily Mirror.
Действия фаната заставили автобус остановиться. Болельщик «горожан» что-то сказал водителю автобуса, после чего неизвестный мужчина уговорил его покинуть проезжую часть.
Сегодня, 2 июля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало матча — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно оформивший чемпионство.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
- 2 июля 2020
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