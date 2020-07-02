«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали ему Сиан Мэсси и Скотт Леджер.
Счёт был открыт на 31-й минуте — автором забитого мяча стал Сандер Берге, которому ассистировал Крис Башам. Через несколько минут Гарри Кейн сравнял счёт, но гол был отменён после видеоповтора. Хозяева увеличили разрыв в счёте в середине второго тайма, отличился Ли Муссе с передачи Энды Стивенса. Третий гол 84-й минуте забил Оливер Макбарни с паса Берге. В концовке гол престижа забил Кейн.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 47 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 9-м месте.
- 2 июля 2020
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