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Оспина получил жуткую травму. Истекающего кровью вратаря «Наполи» унесли на носилках

Оспина получил жуткую травму. Истекающего кровью вратаря «Наполи» унесли на носилках
Футбол / Италия 0

Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил травму головы в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:2, второй тайм).

В первом тайме при счёте 0:0 Оспина столкнулся с напарником по «Наполи» Марио Руем и Маттией Кальдара из «Аталанты». Врачи оказывали вратарю помощь около пяти минут, после чего унесли его с поля на носилках. При этом голкипер истекал кровью. На 30-й минуте Оспину заменил в воротах Алекс Мерет.

Фото опубликовано на странице Football 24/7 в «Твиттере».

Напомним, в прошлом сезоне во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) Давиду Оспине стало плохо. В концовке первого тайма голкипер потерял сознание прямо на поле, после чего его заменил Алекс Мерет. Колумбиец попал в больницу, однако через день был выписан.

Голкипер «Наполи» Оспина потерял сознание на поле в матче с «Удинезе»
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