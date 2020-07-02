Ригони: «Зенит» сделает всё, чтобы сохранить отрыв от других клубов

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о лидерстве команды в чемпионате России.

«Что такое три месяца без футбола для профессионального футболиста? Это как оставить любого человека без любимого дела, ведь футбол — наша страсть. Шли дни, недели, а вокруг была только неопределённость. Исчезли все привычные вещи — тренировки на базе, матчи по выходным, футбольная рутина. Важно было как-то уложить это всё в голове. Тяжело, но ничего не поделать. Всегда нужно оставаться оптимистом, верить, что всё вернётся на круги своя. И, как видим, три месяца спустя всё постепенно возвращается.

Мы вышли после зимней паузы с уверенностью и настроем выполнить поставленную задачу — стать чемпионами. Из-за перерыва все команды выпали из ритма. Сейчас важно, кто лучше сумел восстановиться и подготовиться к возвращению. Мы много и тяжело работали, чтобы набрать прежнюю высоту. «Зенит» — лидер турнира, мы прекрасно осознаем то преимущество в очках, которое имеем перед другими командами, и сделаем всё, чтобы сохранить этот запас и, если будет возможно, увеличить. Мы живём сегодняшним днем и думаем только о нём. То, что было раньше, уже не важно", — приводит слова Ригони пресс-служба клуба.