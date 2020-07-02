«Манчестер Сити» организовал чемпионский коридор «Ливерпулю»

Футболисты «Манчестер Сити» перед матчем 32-го тура английской Премьер-Лиги организовали чемпионский коридор игрокам «Ливерпуля».

Игроки «горожан» аплодировали мерсисайдцам, которые в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии. Фото опубликовал на своей странице в «Твиттере» журналист Роб Харрис. Пресс-служба АПЛ также выложила фото коридора в «Твиттере».

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до конца сезона. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что его команда готова организовать победителям АПЛ чемпионский коридор. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не заинтересован в чемпионском коридоре игроков «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).