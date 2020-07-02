Ривалдо: «Барселона» не может всё время рассчитывать на магию Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением об игре каталонского клуба в последних матчах.

«Барселона» много владеет мячом, но это не приносит пользы. Порой каталонцы становятся предсказуемыми для соперников. В команде мало игроков, которые могут забивать дальними ударами. Команде нужно работать над креативом до такой степени, пока они не научатся запутывать оборону соперника.

«Барселона» не может всё время рассчитывать на магию Лионеля Месси. Он забил 700-й гол в карьере — это потрясающее достижение. Месси всегда восхищает фанатов, но он не может нести команду на себе.

Отсутствие креативности и предсказуемость в атаке связано и с отсутствием вариантов на скамейке запасных. Не вижу игрока на скамейке «Барселоны», способного выйти и решить судьбу такого матча, как, например, с «Атлетико», — приводит слова Ривалдо Betfair.