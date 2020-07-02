«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Кевин де Брёйне открыл счёт

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне открыл счёт в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
Де Брёйне на 25-й минуте забил гол с пенальти, назначенный за фол Джозефа Гомеса на Рахиме Стерлинге в своей штрафной.
Видео гола Де Брёйне можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистируют ему судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Майк Дин.
Матч команд в первом круге на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно ставший чемпионом АПЛ.
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