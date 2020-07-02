«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Рахим Стерлинг увеличил разрыв в счёте

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил гол в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:0, идёт 1-й тайм).

Стерлинг забил на 35-й минуте с передачи Филипа Фодена.

Видео гола Стерлинга можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистируют ему судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Майк Дин.



Матч команд в первом круге на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершился победой хозяев со счётом 3:1.



«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно ставший чемпионом АПЛ.