Арабская версия сайта «Баварии» опубликовала фотографии Зане, но быстро их удалила

Арабская версия официального сайта «Баварии» раньше времени опубликовала фотографии нападающего Лероя Зане в форме мюнхенцев, сообщает BavarianFootballWorks.

Спустя некоторое время с арабской версии исчезли снимки футболиста. На немецкой версии сайта «Баварии» до сих пор не появлялось информации о трансфере Зане.

Фото опубликовано в «Твиттер»-аккаунте Bayern & Germany.

Зане уже подписал контракт с мюнхенской «Баварией», сообщал журналист Фабрицио Романо. Немецкий клуб заплатил за футболиста около € 50 млн без учёта бонусов.



Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.