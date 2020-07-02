«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: видео всех голов матча

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1 обыграл «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали ему Сиан Мэсси и Скотт Леджер.

Счёт был открыт на 31-й минуте — автором забитого мяча стал Сандер Берге, ему ассистировал Крис Башам.

Видео гола Берге можно посмотреть на «Чемпионате».

Через несколько минут Гарри Кейн сравнял счёт, но гол был отменён после видеоповтора.

Видео отменённого гола Кейна можно посмотреть на «Чемпионате».

Хозяева увеличили разрыв в счёте в середине второго тайма усилиями Ли Муссе с передачи Энды Стивенса.

Видео гола Муссе можно посмотреть на «Чемпионате».

Третий гол 84-й минуте забил Оливер Макбарни с паса Берге.

Видео гола Макбарни можно посмотреть на «Чемпионате».

В концовке гол престижа забил Кейн.

Видео гола Кейна можно посмотреть на «Чемпионате».

«Шеффилд Юнайтед», набрав 47 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 9-м месте.