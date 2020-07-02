«Вердер» не смог обыграть «Хайденхайм» в первом матче за право выступать в Бундеслиге

В первом стыковом матче за право сыграть в Бундеслиге в сезоне-2020/2021«Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом». Встреча, проходившая на стадионе «Везерштадион» в Бремене, завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Вердера» получили четыре жёлтые карточки, игроки «Хайденхайма» — две. На 87-й минуте за вторую жёлтую был удалён защитник бременской команды Никлас Мойсандер.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Ему помогали Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр — Роберт Шредер.

Ответный стыковой матч между командами пройдёт на Войт-Арене в Хайденхайме 6 июля. Победитель противостояния будет выступать в Бундеслиге в сезоне-2020/2021.

По итогам сезона «Вердер» занял 16-е место в Бундеслиге, набрав 31 очко. «Хайденхайм» (55) стал третьим во второй Бундеслиге.