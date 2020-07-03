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Фабрегас: «Ливерпуль» играет очень хорошо, если учесть, что они праздновали три дня

Фабрегас: «Ливерпуль» играет очень хорошо, если учесть, что они праздновали три дня
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» (0:4, второй тайм).

«Учитывая, что должны были не спать и праздновать в течение последних трёх дней, думаю, «Ливерпуль» играет очень хорошо», — написал Фабрегас на своей странице в «Твиттере».

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно ставший чемпионом АПЛ.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
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