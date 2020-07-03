«Рома» проиграла «Удинезе» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Удинезе» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Гуида, ассистировали ему Лоренцо Манганелли и Таркизио Вилла.
Счёт был открыт на 12-й минуте — автором забитого мяча стал Кевин Ласанья, которому ассистировал Родриго Де Пауль. На 29-й минуте «Рома» осталась вдесятером из-за удаления Диего Перотти. В середине второго тайма гости забили второй гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Лукаша Теодорчика. На 78-й минуте «Удинезе» увеличил разрыв в счёте — отличился Илия Несторовски с передачи Де Пауля.
«Удинезе», набрав 31 очко, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (48) — на 5-м месте.
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