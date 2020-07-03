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Зидан отреагировал на слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Зидан отреагировал на слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Я не знаю, что произойдёт. Он в этой лиге, и мы хотим, чтобы тут были лучшие. Что произойдёт, я не знаю. Сегодня мы должны быть очень довольны, потому что мы провели феноменальную командную работу в игре с соперником, который поставил нас в трудное положение», — приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение приостановить переговоры о продлении контракта с клубом. Сообщается, что аргентинец не хочет быть проблемой для клуба. Также он устал от постоянных утечек, которые исходят из клуба, а также недоволен тем, что его делают ответственным за те решения, которые он не принимал. К тому же он устал от отсутствия победного проекта в клубе. Контракт игрока с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб
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