«Ливерпуль» повторил антирекорд «Арсенала» 22-летней давности

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Это стало самым крупным поражением для команды с 1998 года, которая досрочно стала чемпионом АПЛ, сообщается в «твиттере» Squawka.

6 мая 1998 года «Арсенал» с таким же счётом проиграл «Ливерпулю» в сезоне АПЛ 1997/98.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до конца сезона. Первое место в турнирной таблице АПЛ «Ливерпулю» гарантировал результат матча 31-го тура «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).